COSTA RICA| Mais 11 pessoas testam positivo para Covid-19 no Município

O boletim epidemiológico Covid-19 divulgado pelo CMPEC – Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus – nesta segunda-feira, 22 de junho de 2020, mostra o aumento de casos positivos em Costa Rica - MS. O número passou de 23 para 34 nas últimas 24 horas.





O resultado dos exames do Lacen/MS – Laboratório Central de Mato Grosso do Sul – chegaram na tarde hoje. Dos 20 exames encaminhados, 11 pessoas testaram positivo, outros nove foram negativos.





“Desses 11 casos confirmados, seis são do sexo feminino e cinco masculinos. Infelizmente é nosso recorde diário de confirmações de casos. Nossos números crescem, porque as aglomerações continuam. Enquanto, todos não entenderem da importância do distanciamento social este número continuará crescendo”, enfatizou a presidente do CMPEC, secretária de Saúde Adriana Tobal, durante transmissão ao vivo pelo Facebook.





De acordo com boletim epidemiológico de hoje (22), houve até o momento em Costa Rica 292 notificações, dessas 251 são negativos, 34 são positivas para Covid-19. Onze pessoas já foram curadas. Outros sete estão aguardando resultado do Lacen/MS.





23 pessoas não residentes em Costa Rica testaram positivo para o novo Coronavírus. Elas foram notificadas, porém não são contabilizadas para o município por se tratarem de moradores de outro Estado. Todos também estão curados.





Mato Grosso do Sul





O boletim epidemiológico divulgado pela SES - Secretaria de Estado de Saúde – hoje (22), segue apontando para um aumento nos casos confirmados em Mato Grosso do Sul. De acordo com novos números, o Estado tem 5.391 casos positivos para o novo Coronavírus. Já os casos suspeitos são 1.187.





Desde o dia 25 de janeiro de 2020, foram registradas 31.343 notificações de casos suspeitos de Covid-19 no Estado, sendo que 23.221 casos foram desconsiderados. Mato Grosso do Sul tem até o momento 47 óbitos pelo novo Coronavírus, com taxa de letalidade de 0,9%. Apenas três pessoas que foram a óbito não apresentaram comorbidades.





Brasil





De acordo com o portal de notícias G1, o Brasil registrou 1.090.349 milhões casos confirmados de Covid-19. O número de mortes no País saltou para 50.737 mil.





Prevenção





A forma de se evitar o colapso na rede de saúde é manter a reclusão social. Quem puder ficar em casa, fique. Mantenha a higienização das mãos, evite aglomerações, use máscaras e faça sua parte.





Para dúvidas, denúncias e/ou sugestões ligue para o Disk Coronavírus de Costa Rica: (67) 9 9985 6163 e/ou 9 9964 2759 ambos os números são da operadora Vivo e têm WhatsApp.





Caso prefira, colocamos a disposição o número da Ouvidoria Municipal 0800 647 71 30 (este somente de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h).