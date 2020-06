COSTA RICA| Autoridades municipais prestigiam inauguração da nova sede da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura do Município

©Soffia Marinho

Visando a modernização dos órgãos públicos e a melhoria no atendimento à população, o Governo de Costa Rica – MS inaugurou na tarde da última sexta-feira, 26 de junho de 2020, a nova sede da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura.





“Essa área onde está a nova sede da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura com todo esse espaço verde, é histórica. Fica de fato, mais uma vez o nosso legado”, destacou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa ao enfatizar que essa inauguração se trata de “mais um momento ímpar na história de Costa Rica”.





A nova sede conta com uma estrutura que vai abrigar toda a equipe técnica da SEMTMA. O local dispõe de uma grande área verde, posto de informações e uma casa de cultura. “O prefeito ao construir essa nova sede, nos dá muita responsabilidade para que a gente reforce na pauta econômica do município, o turismo: uma atividade muito importante que tem sido explorada nos últimos anos em nossa cidade. Hoje nós estamos aqui vivendo um momento marcante”, declarou





“A antiga secretaria era localizada na área interna do Paço Municipal e já não comportava as demandas do turismo da cidade. O novo espaço, muito mais moderno, busca receber a população e o turista em um local mais adequado e acessível a todos que nos visitam”, enfatizou o secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa.

©Soffia Marinho

A cerimônia de inauguração seguiu todas as recomendações de distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras de proteção individual, conforme determina o decreto municipal e contou com a presença da equipe de governo, funcionários públicos e do Padre Wilkson que fez uma oração para abençoar a nova sede.





"A nova sede da secretaria vem implementar o trabalho árduo que estamos realizando de fomentar o turismo na nossa região, no Estado e no Brasil. E com esse novo prédio nossos objetivos estão mais próximos dos nossos sonhos”, enfatizou o prefeito Waldeli.





Também prestigiaram da inauguração o vice-presidente Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (no ato representando o presidente da Câmara de Vereadores, Rayner Moraes Santos); o 1º secretário Claudomiro Martins Rosa, o Cocó, Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix, e as vereadoras Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral e Rosangela Marçal.





“Parabéns ao prefeito Waldeli e toda sua equipe por mais uma inauguração importante em nosso município. Costa Rica é rica em belezas naturais e nos esportes de aventura e com esta nova sede poderemos atender ainda melhor os turistas e a nossa população”, enfatizou o vice-presidente Juvenal. (Com informações Cassiane Mews - Assessora de Comunicação da Câmara de Vereadores de Costa Rica).





A nova sede da SEMTMA está localizada na Avenida João de Barro, Nº 209, no bairro Bela Vista, em Costa Rica (próximo a nova ponte). Mais informações 3247 7000.