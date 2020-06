COSTA RICA| Atleta de 19 anos tem parada cardiorrespiratória durante jogo com amigos e morre

Blenner Marçal era atacante e estava nas categorias de base do Costa Rica em 2020, onde atuou pelo Estadual Sub-17 e na Copa Verde no ano passado.

Blenner Marçal, atacante de 19 anos que estava nas categorias de base do Costa Rica, morreu na noite desta quinta-feira (5) ©Costa Rica Esporte Clube/Divulgação

Morreu na noite desta quinta-feira (4), Blenner Marçal, atacante de 19 anos do Costa Rica, clube da primeira divisão do campeonato sul-mato-grossense. Ele teve um mau súbito enquanto jogava em uma quadra sintética na cidade.





De acordo com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o atleta teria pedido pra sair em uma das partidas por não estar se sentido bem. Porém, acabou desmaiando no local, onde recebeu os primeiros socorros de um enfermeiro que também jogava no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e o jovem atacante foi levado para um hospital da cidade, onde Blenner deu entrada com parada cardiorrespiratória.





Médicos tentaram fazer manobras de ressuscitação no atleta, mas sem sucesso. Ele foi declarado morto ainda na noite de quinta. Conforme a FFMS, Blenner foi revelado pela Serc, de Chapadão do Sul, e atuou pelo Costa Rica no Estadual Sub-17 e na Copa Verde de 2019, além de representar o Sete de Setembro na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018.





O atacante disputava competições de categorias de base pelo Costa Rica em 2020, até as atividades serem interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus. Com o campeonato estadual paralisado, o clube havia liberado jogadores e comissão técnica dos respectivos contratos e, por isso, o jovem estava sem clube.





Blenner era filho da vereadora de Costa Rica, Rosângela Marçal Paes e do servidor público municipal Roberto Paes Barbosa. Nas redes sociais, a morte precoce do jovem causou comoção e diversas mensagens de apoio aos pais do atleta. A causa do óbito não foi divulgada pelo hospital de Costa Rica.

Mãe de Blenner muda foto de perfil por "luto" e recebe mensagens de apoio em rede social ©Redes Sociais/Reprodução