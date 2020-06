COSTA RICA| Ambientalistas e equipe da SEMTMA do Município participam de live em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta sexta-feira (05), às 15 horas

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, neste ano, uma live inédita será realizada nesta sexta-feora, para debater sobre os impactos da Covid-19 na natureza. A transmissão via Facebook do Município de Costa Rica – MS terá a participação de especialistas em sustentabilidade como as ambientalistas Simone Mamede, Maristela Benites e Marta Mello.





“Convidamos profissionais de excelência no âmbito do Meio Ambiente, pois temos convicção que podemos fazer um grande debate”, enfatiza o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, que convida a população para assistir na sexta-feira, às 15h, a transmissão ao vivo pelo no Facebook do Município de Costa Rica.





A partir das 15 horas, Keyler Barbosa estará com as Doutoras em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, Simone Mamede e Marta Mello, e com a Mestre em Ecologia, Maristela Benites. A live terá como mediadora a turismóloga do Município, Jaqueline Vargas.





“Como neste ano por conta da pandemia do novo Coronavírus, os projetos e ações foram suspensos, decidimos organizar uma transmissão ao vivo com profissionais renomados para abordarmos assuntos relacionados ao meio ambiente”, explicou Keyler Barbosa ao lembrar que “todos os anos realizamos palestras, gincanas, plantio consciente de árvores, coleta de resíduos e distribuição de mudas. Com a pandemia tivemos que alterar nosso fluxo de trabalho e para isso vamos usar a tecnologia a nosso favor”.





Atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde dos participantes, a live com os profissionais será a principal ação feita pelo Governo Municipal em alusão a Semana Municipal de Meio Ambiente.