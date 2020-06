Consultorias gratuitas preparam negócios para reabertura em MS

De protocolos para reabertura das atividades à gestão da empresa, soluções do programa Sebrae Orienta apresentam dicas rápidas e personalizadas

Negócio deve seguir protocolo de segurança para retomada das atividades

Para auxiliar os empresários a superar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, o Sebrae/MS lançou o programa de aconselhamento empresarial Sebrae Orienta. A iniciativa conta um combo de consultorias gratuitas, que abordam desde protocolos para reabertura das atividades à gestão do negócio.





Desde o lançamento do programa, em março, até o momento, novas soluções foram incorporadas, buscando atender às demandas do setor empresarial. Por isso, atualmente, o foco do Sebrae Orienta está nas consultorias de biossegurança, que foram viabilizadas a partir de uma parceria com o Sistema Fiems (por meio do Sesi/MS) e o Senac/MS.





As organizações disponibilizam dois produtos para atender os negócios nos temas Saúde e Segurança no Trabalho: uma consultoria voltada às empresas que já estão funcionando, e outra para os negócios interessados em reabrir. O primeiro pacote inclui quatro horas de consultoria com foco na elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para qualquer segmento.





Já a segunda consultoria tem seis horas de duração, com foco na reabertura física da empresa, abordando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), finalizando com a elaboração do protocolo de reabertura para ser entregue à prefeitura de cada município.





Gestão da Empresa





Para os interessados em organizar a gestão e melhorar o negócio sem sair de casa, a opção é pelo pacote de consultorias nos temas “Gestão Financeira”, com quatro horas de duração; “Marketing Digital”, também com quatro horas; e “Estratégias de Mercado”, com oito horas.





No programa, os participantes contam com o apoio e orientação de um consultor especializado, que escuta os problemas das empresas e indica as soluções mais adequadas para cada caso. Outra vantagem é que os inscritos ganham uma peça para divulgação online (post para redes sociais, banner, etiqueta para embalagem, entre outros), com direito a até duas alterações.





As inscrições para o Sebrae Orienta seguem abertas. Para participar, os interessados devem preencher um formulário na página oficial do programa: orienta.ms.sebrae.com.br . Após, um técnico da instituição entrará em contato para fazer o agendamento o mais breve possível.