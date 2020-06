Colisão entre motociclistas fere condutores e carreta passa por cima de moto

Acidente aconteceu na noite de ontem (12) na MS-276, em Nova Andradina

Carreta passou por cima de motocicleta que ficou caída na pista ©Luis Gustavo, Jornal da Nova Dois motociclistas que não tiveram as identidades divulgadas, ficaram feridas após colisão na noite de sexta-feira (12) na MS-276, em Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande.





O acidente aconteceu na cabeceira da ponte do Córrego do Baile, sentido a cidade de Ivinhema, conforme informações do Jornal da Nova. Não há informações se ambos seguiam em sentido contrário, mas após a colisão, os condutores caíram ao solo e logo atrás, uma carreta passou por cima de uma das motocicletas.





Com ferimentos generalizados, ambos os condutores foram socorridos por equipes do Samu 192 e Corpo de Bombeiros, até ao Pronto Socorro do Hospital Regional.





Equipe da Polícia Militar que passava pelo local, sinalizou a pista e orientou o trânsito até a remoção das vítimas feridas e das motocicletas.