Carreta que levava carne bovina tomba e populares tentam saquear carga na BR-262

O veículo transportava 28 tonelada de carne bovina

Carreta tombou nas margens da pista ©Rádio Caçula Desde domingo (21) até a tarde de segunda-feira (22), populares tentavam saquear uma carga de carne bovina que era transportada na BR-262, região de Três Lagoas, a 335 quilômetros de Campo Grande. A carreta que levava o conteúdo tombou nas margens da rodovia no fim de semana.





Conforme o caminhoneiro, ele seguia do Mato Grosso para Promissão, no Estado de São Paulo, aproximadamente 230 quilômetros de Três Lagoas. O homem, de 48 anos, contou que o acidente aconteceu após o pneu de tração estourar, fazendo com que ele perdesse o controle da direção.





Assim, a carreta tombou com as 28 toneladas de carne, carga avaliada em R$ 170 mil. Logo populares começaram a se aglomerar para tentarem saquear, conforme informou o Rádio Caçula. No entanto, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Militar foram acionadas.





Os policiais preservaram a área e mesmo um dia após o acidente o caminhão ainda estava no local. A carga foi levada para Sinop (MT), onde passaria por inspeção sanitária, conforme determinado pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).