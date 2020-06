CAPITAL| IMPCG prorroga suspensão de recadastramento de aposentados e pensionistas

Recadastramento é como "prova de vida" e está suspenso por conta da pandemia da covid-19

Em tempos de pandemia, IMPCG adotou central de informações para facilitar atendimento

O IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) prorrogou até 31 de agosto a suspensão do recadastramento de aposentados e pensionistas, conforme portaria publicada na edição de hoje do Diogrande.





O recadastramento anual equivale “à prova de vida” e tem por finalidade manter atualizados os dados cadastrais de aposentados e pensionistas do IMPCG.





Normalmente esse recadastramento é feito a partir do preenchimento de formulário que consta no site do IMPCG e anexar cópias de documentos pessoais. Posteriormente, esses documentos são entregues pessoalmente na gerência de atendimento, na sede do IMPCG.





A manutenção da prorrogação foi considerada necessária por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e como forma de preservar funcionários e usuários do serviços do IMPCG, que inclui Previdência Social, perícia médica e assistência social.





A portaria foi assinada pela diretora-presidente do instituto, Camila Nascimento de Oliveira.





O instituto disponibilizou atendimento por meio da Central de Informações Administrativa no Disque 3314-4439, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h30.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS