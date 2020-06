CAPITAL| Funsat e Semu firmam parceria para encaminhar mulheres vítimas de violência ao mercado de trabalho

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande em parceria com a Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, implementam a partir deste mês, um conjunto de ações para atender e encaminhar ao mercado de trabalho, as mulheres vítimas de violência atendidas pela Casa da Mulher Brasileira (CMB). O objetivo desta ação consiste em atender as mulheres encaminhadas pela CMB em caráter de urgência, cientes de que a situação requer meios que possibilitem autonomia às mesmas.





Por meio das Coordenadorias de Intermediação de Emprego, Qualificação Profissional, Serviço Social e Proinc, a Funsat realizará o atendimento diferenciado e prioritário com entrevista qualificada e orientações pertinentes aos requisitos atualmente exigidos pelo mercado formal de trabalho.





Estas mulheres serão encaminhadas a Funsat onde a acolhida será realizada inicialmente pela equipe de Serviço Social, a qual realizará entrevista individual com objetivo de avaliar o perfil sócio econômico e curricular das usuárias. Em seguida irão receber orientações pertinentes à postura profissional, ética, importância e necessidade da qualificação continuada.





A Funsat através do Programa de Inclusão Profissional (Proinc) disponibilizará vagas mensalmente para que as usuárias tenham a oportunidade de se auto gerir economicamente. A inserção no Programa vai proporcionar disponibilidade de tempo para buscarem com segurança alimentar e tranquilidade, um emprego formal, com o apoio da Agência Municipal de Emprego da Fundação e do Posto de Atendimento que funciona no interior do prédio da Casa da Mulher Brasileira.





O Programa de Inclusão Profissional visa proporcionar ocupação, qualificação profissional e bolsa-auxílio para cidadãos que tenham de 18 a 70 anos, desempregados há pelo menos seis meses, sem carteira assinada e com renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio, proporcionando oportunidade, geração de renda e inserção no mercado de trabalho.





Os trabalhadores do Proinc recebem um salário mínimo, vale-transporte, alimentação e cesta básica. É garantido um seguro de vida correspondente a 25 vezes o valor do salário mínimo para os casos de morte e até 50 vezes, em caso de invalidez e morte acidental. A Prefeitura também concede isenção de taxa de inscrições nos concursos realizados pela Prefeitura.