CAPITAL| Em encontro virtual, PT define Pedro Kemp pré-candidato à prefeitura de Campo Grande

Kemp é, atualmente, deputado estadual e de formação, é professor

Kemp foi nome definido para concorrer à Prefeitura de Campo Grande em outubro ©ARQUIVO

Em encontro municipal virtual nos dias 12 e 13 de junho, o PT (Partido dos Trabalhadores), em Campo Grande, escolheu o atual deputado estadual Pedro Kemp como pré-candidato à prefeitura da Capital para as eleições de outubro. O diretório ainda definiu 44 pré-candidatos vereadores e vereadoras.





Presidente do diretório municipal do partido, Agamenon Rodrigues do Prado, explicou que a escolha por Kemp é decorrente de sua liderança expressiva dentro do PT e também por “extrapolar as hostes petistas e ser uma liderança que não fala apenas para o partido, mas dialoga com a sociedade”.





Agamenon ainda sustentou que o deputado tem experiência, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, com passagem pela SES (Secretaria de Estado de Educação) de Mato Grosso do Sul e pela Câmara de Campo Grande, como vereador. “Ele conhece a cidade”, sustentou.





Ele ainda disse que o partido vai “insistir” na construção de uma frente de esquerda, procurando PDT, PC do B e PSol, “para abrir conversa sobre estar junto conosco nessas eleições”, relatou.





Cerca de 160 pessoas passaram pela reunião online do PT neste fim de semana, inclusive a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann. A decisão de voto, no entanto, é dos 44 membros oficiais do diretório.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS