CAPITAL| Com medidas de biossegurança, Funsat retoma ações itinerantes nos bairros de Campo Grande

Com as medidas de biossegurança recomendadas pela OMS, conciliadas com as recomendações de distanciamento social, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho) retoma as ações itinerantes de prestação de serviços voltados ao trabalhador nos bairros de Campo Grande. A ação será realizada nos dias 18 e 19 de junho, das 8h às 12h, no CRAS Aero Rancho, localizado na Rua Globo de Ouro, 862 – Bairro Aero Rancho. Serão atendidas 60 pessoas por dia.





A Funsat Itinerante retoma suas atividades, que integram um conjunto de ações estratégias realizadas pela Fundação Social do trabalho em meio à pandemia do Covid-19, com objetivo de garantir o acesso aos serviços disponibilizados, às pessoas que residam nas sete regiões de Campo Grande, principalmente àqueles que estejam em situação de vulnerabilidade e não tenham como se deslocar para Unidade de Atendimento da Fundação.





Em parceria com a SAS, PROCON, Guarda Municipal de Campo Grande (GCM) e Sedesc, a Funsat Itinerante levará os seguintes serviços e atendimentos:

Intermediação de emprego: Cadastro e encaminhamento a vagas de emprego; Cadastro na Carteira de Trabalho Digital; Habilitação para uso do aplicativo Sine Fácil; Solicitação do Seguro Desemprego; Orientação Profissional e de elaboração de currículos; Captação de vagas nas empresas locais; Orientação ao pequeno negócio em parceria com as Incubadoras Municipais (SEDESC); Informações sobre cursos de qualificação profissional e orientações sobre a importância de buscar esta qualificação.

Todas as medidas e orientações de controle e prevenção a Covid-19, como distanciamento, disponibilizar álcool em gel 70% bem como o uso e distribuição de máscaras para aqueles que não tiverem, serão adotadas na ação.





A recomendação é para que apenas as pessoas residentes na Região Anhanduizinho busquem o atendimento itinerante.