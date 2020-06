Campo-grandenses aproveitam feriado e movimentam Centro da cidade

Grande parte da população seguiu a recomendação das autoridades de saúde para evitar a contaminação da covid-19

A propagação da pandemia de covid-19 e a implantação de estímulos ao isolamento social mudaram a rotina em Campo Grande, mas após pouco mais de três meses a vida, dia após dia, a vida volta ao “normal” na Capital de Mato Grosso do Sul. Neste sábado, 13 de junho, data em que é celebrada a fé em Santo Antônio, o padroeiro da cidade, as ruas do centro e os principais pontos de comércio da região, amanheceram com movimento de um dia comum.





Os campo-grandenses aproveitaram o feriado municipal para ir ao centro e movimentaram o comércio da Rua 14 de Julho. Muito usaram a manhã livre para fazer compras no Alemão Conveniência e também no Mercadão Municipal.





Grande parte da população seguiu a recomendação das autoridades de saúde para evitar a contaminação da covid-19 e saiu de mascará, mas era facilmente se encontrava quem deixou o “acessório de segurança” em casa.





Essa foi uma das observações feitas pela copeira Benedita dos Santos, de 49 anos. Depois de meses sem ir ao Centro, aproveitou o feriado para pagar contas justamente por acreditar que o movimento estaria menor hoje. O que encontrou, no entanto, foram ruas cheias e um afrouxamento das medidas de segurança. “Vi muita gente sem mascará, estão deixando de lado esse cuidado”.





Assim como Benedita, inspetor de qualidade Ademir Ximenes, de 41 anos, afirmou que só saiu de casa por necessidade. O cabeleireiro de confiança atende no Centro da cidade e sem conseguir adiar a ida ao profissional, resolveu encarrar à aglomeração. “Se não fosse isso, nem viria”, explicou.





Dados divulgados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) neste sábado contabilizam 3.285 casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande são 648 notificações, 40 registradas de ontem para hoje.

