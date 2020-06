Campanha incentiva consumo de produtos locais para manutenção de emprego e renda

Iniciativa do Sistema Fiems e Sebrae/MS apoia pequenas indústrias e o comércio como forma de conter efeitos econômicos da pandemia de Covid-19

Para verificar se o produto foi produzido em MS, basta acessar plataforma oficial da campanha

O Sistema Fiems e o Sebrae/MS lançaram nesta semana a campanha “Compre de MS”. A iniciativa visa estimular a população a comprar produtos produzidos pelas indústrias e o comércio sul-mato-grossenses, como forma de conter efeitos econômicos da crise relacionada à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).





Conforme o presidente do Sistema Fiems, que também é presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Sérgio Longen, ao comprar produtos locais, a população contribui para que as indústrias e estabelecimentos comerciais mantenham sua atividade econômica, fomentando o desenvolvimento do Estado, e principalmente, preservando empregos e renda em um momento delicado para a economia mundial.





“Precisamos proteger os empregos gerados pela indústria e pelo comércio de Mato Grosso do Sul. O intuito é fazer com que a sociedade perceba que, comprando os produtos locais, estaremos aumentando a capacidade de geração de empregos e mantendo os empregos já existentes”, disse.





O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, entende que comprar produtos de empreendimentos locais faz com que o dinheiro circule no Estado. Neste sentido, o Sebrae também está com a campanha “ Compre do Pequeno ”, que incentiva a compra dos produtos e serviços produzidos pelos pequenos negócios.





“Já vínhamos de um período de recessão nos últimos anos, então dificilmente as empresas têm caixa para suportar este momento. Precisamos do apoio da sociedade. O cidadão pode fazer uma coisa muito importante: comprar do pequeno. Ajude o pequeno empresário que está próximo de você, ajude essa pessoa a continuar gerando emprego, valorizando seu bairro e a sua cidade”, disse o superintendente.





Como contribuir





Para verificar se o produto foi produzido em Mato Grosso do Sul, basta acessar o site www.compredems.com.br . No local, a população encontra as indústrias sul-mato-grossenses por meio de uma lista, divididas em 24 segmentos diferentes, como alimentação animal, alimentos e bebidas, brinquedos, calcário, cimento, coleta de resíduos, construção, couro, eletrodomésticos, energia, equipamentos, madeira, medicamentos e metal.





Há ainda empresas cadastradas nos segmentos de mineração, móveis, papel, plástico, reciclagem, saneamento, telecomunicações, têxtil, tintas e vestuário. A ideia é que a população tenha acesso a essa lista na hora de ir às compras para conferir quais produtos são fabricados no Estado.





No caso das empresas, as interessadas em participar da listagem podem se cadastrar na plataforma na aba “Cadastre sua indústria”, no mesmo portal. É necessário preencher um formulário com informações como nome da indústria, e-mail, telefone e quais produtos fabrica. É possível também anexar a logo da empresa.