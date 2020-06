BRASIL| Pontos turísticos em Foz do Iguaçu voltarão a funcionar na próxima semana

Após dois meses com os portões fechados, locais estarão abertos para os turistas, mas com capacidade reduzida e medidas de segurança sanitária

Após dois meses fechados por causa da pandemia do novo coronavírus, os principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu (PR) voltarão a funcionar. Os turistas vão poder visitar as Cataratas, a Usina de Itaipu Binacional, o Marco das Três Fronteiras e o Parque das Aves.





De acordo com o Ministério do Turismo, o atendimento nesses locais será retomado de forma gradativa e com medidas de segurança. Os pontos turísticos vão funcionar com 30% da capacidade e o uso de máscaras e aferição de temperatura será obrigatório. Até mesmo os ônibus que transportam os visitantes pela região só vão poder circular com a lotação reduzida pela metade.





Em 10 de junho, aniversário da cidade Foz do Iguaçu, uma live solidária vai marcar a volta das atividades turísticas na região. No dia seguinte, na próxima quinta-feira (11), os portões da hidrelétrica serão abertos aos turistas.





Fonte: BRASIL 61