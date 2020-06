Bases da CCR MSVia irão distribuir kits com máscaras na BR-163/MS durante o feriado

A partir desta quarta-feira (10), a CCR MSVia promoverá a distribuição de 5 mil kits de alimentação e higiene contendo máscaras de tecido aos caminhoneiros que trafegarem pela BR-163/MS. A ação acontecerá 24h por dia nas cinco bases avançadas da Concessionária, localizadas e Naviraí (km 128), Rio Brilhante (km 331), Campo Grande (km 478), São Gabriel do Oeste (km 629) e Coxim (km 740).





Os locais contarão com sinalização especial dos Painéis de Mensagens Variáveis móveis (PMVs), informando aos motoristas sobre a distribuição nas proximidades dos locais. As equipes de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Concessionária estão prontas para realizar atendimentos médicos de urgência e atuarem no primeiro atendimento de usuários que apresentem sintomas suspeitos de contaminação com o Covid-19, seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, assistidos pela equipe médica do Grupo CCR e com todos os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos pela empresa.





Ainda, os médicos, enfermeiros e socorristas da CCR MSVia estão em prontidão para prestar todo tipo de auxílio necessário aos usuários esclarecendo dúvidas, realizando atendimentos clínicos, compartilhando procedimentos preventivos, entre outros.





O kit é composto por uma água mineral 500 ml, um pacote de 70 g de amendoim, um pacote de biscoito de 12,5 g, um caixa de suco de 200 ml, uma embalagem com bolinho de 30 g, um álcool em gel de 80 ml e uma máscara de tecido reutilizável.





Até agora as ações da CCR MSVia voltadas para os usuários da BR-163/MS durante a pandemia do Covid-19 já beneficiaram mais de 39 mil pessoas, das quais 27 mil com a distribuição de kits.