Avião brasileiro cai, explode e piloto morre carbonizado na fronteira do Paraguai com o Brasil

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, piloto que ainda não foi identificado, estava sozinho. Aeronave caiu em uma fazenda da cidade de Bahía Negra, próxima ao Pantanal de Mato Grosso do Sul.

destroços de avião brasileiro que caiu no Paraguai. — Foto: Polícia Nacional do Paraguai/Divulgação Um piloto que ainda não foi identificado morreu carbonizado após o avião de pequeno porte que ele pilotava cair na noite desta terça-feira (23), na fronteira do Paraguai com o Brasil, próximo ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, com a queda, a aeronave de procedência brasileira explodiu.





O avião caiu em uma fazenda a 90 km da cidade Bahía Negra, localizada às margens do rio Paraguai, no departamento de Alto Paraguay, no Chaco paraguaio. O local fica próximo da região pantaneira entre as cidades sul-mato-grossenses de Porto Murtinho e Corumbá.





Segundo a ocorrência, os destroços do avião foram localizados a 400 metros de uma casa da propriedade rural. A polícia trabalha com a suspeita de que o avião poderia estar sendo usado pelo narcotráfico.





Conforme a polícia do país vizinho, a área da queda da aeronave é conhecida como rota de transporte de cocaína oriunda da Bolívia que é levada para o Paraguai e depois destinada para o Brasil.





Agentes da Direção Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) estão no local e segundo com a polícia, outros dados estão sendo processados ​​com a ajuda da Polícia Civil e da Polícia Federal do Brasil.