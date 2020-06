AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa faz nesta quarta-feira pagamentos para 2 grupos

Em Mato Grosso do Sul, há 6 mil pontos habilitados com maquininhas da Rede Tendência para compras no débito

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira (17) pagamentos para dois grupos de pessoas que têm direito ao auxílio emergencial.





O último lote de aprovados nascidos entre julho e dezembro terá a primeira parcela de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mulheres chefe de família) depositados hoje. No País, são mais de 2 milhões de pessoas que se inscreveram entre 1º e 26 e maio vão receber.





Também começa nesta quarta o pagamento da 3ª parcela para quem é do Bolsa Família. A partir de hoje, pode sacar quem tem o NIS (Número de Identificação Social) terminado com o número 1. Os depósitos para os beneficiários do programa seguem até o dia 30.





As regras para os dois grupos são diferentes. Novos aprovados, por enquanto, só podem usar a primeira parcela para pagamento de boletos e compras on-line. Já os integrantes do Bolsa Família podem sacar o valor em agência da Caixa.





Pague no débito – Em Mato Grosso do Sul, há 6 mil pontos habilitados com maquininhas da Rede Tendência para compras no débito usando o valor do auxílio emergencial.





No comércio em geral –como lojas, supermercados, farmácias, conveniência, hortifrúti e atacadistas–, o beneficiado paga os produtos por meio do aplicativo Caixa Tem, evitando aglomerações.





Basta acessar e clicar no ícone ‘Cartão de Débito Virtual’, digitar a senha e o sistema vai gerar um código de segurança a cada transação. No site www.incontre.com.br estão todos os endereços das empresas que já estão habilitadas na sua cidade.





