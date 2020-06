Ator José de Abreu deixa Rede Globo após 40 anos: 'Vou tentar carreira internacional'

Ator é mais um grande nome da emissora a não ter contrato renovado no casting fixo é só fará agora contrato por obra certa

José de Abreu vai deixar a Rede Globo no fim de junho. O contrato com o ator passa a ser por obra. A informação foi divulgada por ele durante uma live e confirmada pela assessoria de imprensa da emissora.





"O contrato do ator José de Abreu não foi renovado, em decisão tomada em comum acordo entre as partes. Mas nada impede que no futuro o ator seja escalado para uma nova obra. O que mudou foi a relação de trabalho, que deixa de ser de prazo longo para a ser de obra certa, a fim de atender de forma racional ao nosso permanente fluxo de produções", diz o comunicado.

A primeira novela do ator na emissora foi "As três Marias", de 1980, e o último papel foi Otávio Guedes, em "A dona do pedaço", de 2019. No Twitter, José de Abreu disse que, apesar do fim do contrato, já tem duas novelas para fazer como obra certa.





"Eu acabei de fechar um distrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Há dois meses, a gente começou uma negociação e fechamos há cerca de um mês. Semana passa, tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder. Vou me desligar da Globo no dia 30. Continuo trabalhando lá por obra certa, mas sem contrato. É uma nova maneira da emissora se relacionar com os artistas", disse José de Abreu em live com Lula.





O ator, de 74 anos, está morando atualmente na Nova Zelândia.





"Estava muito difícil sobreviver fora do Brasil com o salário em real. Quando saí do Brasil a primeira vez, em 2014 o dólar estava R$ 2,22. Hoje, preciso de R$ 6 para comprar dólar. A conta não fecha nunca. Uma coisa que sempre tive vontade de tentar e vou tentar agora, aos 74 anos, é uma carreira internacional. Volto para a Globo, por obra certa, quando ela me chamar".