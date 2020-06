Atendimento presencial do Detran-MS já contabiliza mais de 25 mil agendamentos

Mais de 25 mil clientes já agendaram o seu atendimento nas agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) da Capital. O serviço começou no dia 27 de abril e tem como intuito evitar a aglomeração e assim a disseminação do Novo Coronavírus.





A gerente regional do Detran-MS, Laiza Machado, comenta que a agenda para junho esgotou no começo do mês e foi necessário a abertura de novos horários. “Reorganizamos a plataforma de agendamento, reduzimos o espaçamento entre os agendamentos e liberamos mais horários para o mês de junho e julho”, explica.





Laiza ressalta que com a criação dessa nova ferramenta, o atendimento ficou muito mais organizado e seguro, tanto para o cliente quanto para os funcionários. “ Tivemos um feedback positivo, porque hoje as pessoas podem se organizar com os serviços que são exclusivamente presenciais e sabem que serão prontamente atendidos no horário agendado. E o mais importante é não gerar tumultos e aglomerações”, conclui.





Os dois serviços mais procurados têm sido sobre CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e documento de veículo. Eles foram responsáveis por aproximadamente 55,9% dos agendamentos.





“Trata-se de uma mudança cultural na forma de atendimento no órgão. Algumas pessoas ainda insistem em vir sem marcar ou fora do seu horário de agendamento, por isso disponibilizamos o serviço Drive Thru Express na Sede para que nenhum cliente saia sem ser atendido”, comenta o diretor-presidente, Rudel Trindade.





Passo a Passo para o agendamento:





-Clique no banner disponível no site do órgão

-Preencha o campo com o CPF, nome, e-mail e o código de acesso

-Escolha o horário e serviço disponível para localidade

-Leve seu protocolo e documento com foto no dia agendado