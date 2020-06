Aparecida do Taboado, Angélica e Iguatemi terão R$ 13,3 milhões para obras de infraestrutura

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) intercedeu junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional a liberação de financiamentos na ordem de R$ 13,3 milhões para três municípios de Mato Grosso do Sul, em obras de infraestrutura. No fim da tarde dessa terça-feira (23), os prefeitos de Aparecida do Taboada, Robinho Samara, de Angélica Roberto Cavalcanti e a prefeita de Iguatemi, Patrícia Nelli, assinaram os contratos na superintendência da Caixa Econômica Federal, em Campo Grande.





Segundo o prefeito de Aparecida do Taboado, o município receberá do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) o investimento de R$ 3,5 milhões para obras de drenagem e constrição de galeria de águas pluviais. Antes desse Finasa, o prefeito já assinou os R$ 14 milhões do Avançar Cidades no começo deste ano. "Mais uma vez, saiu o nosso financiamento, ficamos muito gratos com o senador e atuação de toda sua equipe em Brasília", comentou o prefeito Robinho.





O prefeito de Angélica, Roberto Cavalcanti, assinou o contrato do Avançar Cidades com financiamento de R$ 4,8 milhões para obras de pavimentação asfáltica. "Estou voltando para minha cidade muito feliz, é uma obra de quase cinco milhões de reais para toda parte baixa da cidade. É um privilégio ter o senador Nelsinho Trad acompanhando o crescimento de Angélica", disse o prefeito Roberto Cavalcanti.





Para a prefeita de Iguatemi, Patrícia Nelli, que assinou também o contrato do Avançar Cidades para o financiamento de R$ 5 milhões para obras de asfalto em todo Bairro Nova Esperança em Iguatemi é a realização de um sonho. "Estamos esperando por isso desde agosto de 2017, quando apresentamos o projeto e agora se torna realidade, vai fazer toda a diferença num bairro que não tem nenhuma infraestrutura", comentou a prefeita Patrícia.​