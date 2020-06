ALEMS| Previsto em redação final o PL que reserva vagas na UEMS a residentes no Estado

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), devem apreciar cinco propostas, durante a Ordem do Dia desta terça-feira (23). Em redação final, está prevista a votação do Projeto de Lei 311/2019 , de autoria do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), que dispõe sobre a reserva de vagas aos candidatos que comprovem residência estabelecida no Estado.