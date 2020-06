ALEMS| Parlamentares devem apreciar seis propostas na sessão desta terça-feira (16)

Outras três matérias devem ser apreciadas em discussão única. O Projeto de Decreto Legislativo 11/2020 ratifica os Convênios ICMS, Ajustes SINIEF e Protocolos ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Já o Projeto de Decreto Legislativo 12/2020 submete à apreciação da Assembleia Legislativa o nome de Diego Abud, para, em complementação de mandato do período 2019-2020, exercer a função de membro suplente consultivo do Fórum Deliberativo do MS-Indústria. Por fim, o Projeto de Decreto Legislativo 16/2020 pretende aprovar a indicação do nome de Marilucia Pereira Sandim para exercer o cargo de Diretora de Regulação e Fiscalização - Área de Saneamento Básico - da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan). Todas as propostas possuem parecer favorável por unanimidade da CCJR.