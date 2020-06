ALCINÓPOLIS| Prefeitura entrega a quinta casa da segunda etapa do Programa Municipal de Reforma e Ampliação “Ampliando Sonhos”

Nessa manhã (22/06), A prefeitura Municipal de Alcinópolis, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, sem cerimônia, seguindo as medidas de prevenção contra o coronavírus, entregou a quinta casa da segunda etapa do Programa Municipal de Reforma e Ampliação. Programa criado pela secretaria para atender as famílias que necessitam de ajudam para reformar sua casa, transformando sonhos em realidade, proporcionando as famílias lares mais seguros e confortáveis.





A entrega foi para a senhora Laura Ferreira de Morais que mora na Avenida Darlindo José Carneiro nº1508, bairro Por do Sol. Foi feito serviços de reparos hidráulicos, reparos em telhado interno e externo, troca de janelas, troca de portas, impermeabilização de forro e paredes, troca de piso no banheiro, troca de revestimento do banheiro, calçamento e pintura total.





“Estou muito feliz em receber minha casa toda reformada, quero agradecer imensamente a todos que contribuíram para essa realização”, disse beneficiária.