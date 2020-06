Águas Guariroba realiza manutenção emergencial no sistema de abastecimento de água neste domingo (21)

A Águas Guariroba informa que, devido a uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento neste domingo (21), o fornecimento de água poderá sofrer oscilações em alguns bairros da região sul de Campo Grande, sendo eles: Dom Antônio Barbosa, Parque do Sol, Parque Lageado, Jardim Paulo Coelho Machado, Jardim Centro Oeste, Jardim Marajoara, Jardim Los Angeles, Vespasiano Martins, Morada do Sol, Jardim Campo Nobre, Jardim Macaúbas e Jardim das Meninas.





As equipes da concessionária já estão atuando para garantir a normalidade do abastecimento de água nas regiões. Assim que o serviço for finalizado, o abastecimento retornará gradativamente para os bairros.





Caminhões pipa também estão de prontidão para atender serviços essenciais como unidades de saúde. A Águas Guariroba reforça para o consumo consciente de água, utilizando os reservatórios internos ou caixas d’água para atividades essenciais durante o período de manutenção.