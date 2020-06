Agências da Caixa vão abrir neste sábado para saque do auxílio

O calendário de pagamento do benefício foi suspenso nesta quinta-feira (11) em razão do feriado de Corpus Christi

A Caixa Econômica Federal anunciou que 680 agências do banco em todo o país estarão abertas no próximo sábado (13) para saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial. Para conferir quais unidades irão funcionar, acesse o site da Caixa ( Clique Aqui! ). O horário de atendimento será entre 8h e 13h.





O calendário de pagamento do benefício foi suspenso nesta quinta-feira (11) em razão do feriado de Corpus Christi, mesmo nas cidades que anteciparam a data, como é o caso da capital paulista. Nesta sexta-feira (12), as agências abrirão normalmente e será liberada a segunda parcela do auxílio a 2,5 milhões de pessoas que fazem aniversário no mês de novembro.





No sábado, os trabalhadores nascidos em dezembro poderão sacar a segunda parcela do benefício. O procedimento também poderá ser feito em caixas eletrônicos ou casas lotéricas. Para isso, o beneficiário deve ter o aplicativo Caixa Tem, por onde terá de gerar um código autorizador - conhecido como token. Em caso de dificuldades, o usuário pode ser dirigir a uma agência.





A Caixa destaca que não há necessidade de os trabalhadores madrugarem em filas. Isso porque o atendimento será feito por meio de senhas, que serão distribuídas até o meio-dia. Mesmo após esse horário, quem pegou a senha será atendido.





Após o pagamento do benefício para os aniversariantes de dezembro, a Caixa encerra o calendário de liberações da segunda parcela para quem recebeu o primeiro pagamento do benefício até o dia 30 de abril. Entretanto, o banco afirma que quem não sacou ou transferiu o valor pode fazê-lo posteriormente.





O valor continuará disponível àqueles que se enquadram nos critérios do programa.





O dinheiro da segunda parcela foi liberado entre os dias 20 e 26 de maio para esses trabalhadores, mas nesse período só foi permitido fazer compras e pagar contas pelo aplicativo Caixa Tem.





Próximos pagamentos O calendário da segunda parcela para os informais que receberam o primeiro pagamento do auxílio a partir de maio ainda não foi divulgado pelo banco.





Quem está incluído no Bolsa Família poderá sacar o auxílio emergencial a partir da próxima quarta-feira (17). O calendário foi definido com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário.