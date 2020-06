Agência Nacional de Águas anuncia Comissão Julgadora do Prêmio ANA 2020

Membros foram escolhidos por seu notório saber e reputação ilibada. Inscrições vão até 31 de julho e podem ser realizadas pelo hotsite da premiação





No Diário Oficial da União desta segunda-feira, 15 de junho, a Agência Nacional de Águas (ANA) publicou a Portaria nº 166/2020 , que contém a lista com os membros da Comissão Julgadora do Prêmio ANA 2020. Formado por nove integrantes, o grupo será responsável por indicar os três projetos finalistas e os vencedores das oito categorias da premiação que, neste ano, também homenageia os 20 anos de criação da agência reguladora federal.





A Comissão Julgadora será presidida pelo diretor da ANA Oscar Cordeiro Netto, que não terá direito a voto. Os demais integrantes serão a secretária executiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal, Marília Marreco; o ouvidor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Sérgio Carazza; a gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Anícia Pio; o coordenador geral do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua), Jefferson de Oliveira; o gerente executivo da Agência UFLA de Inovação em Geotecnologia e Sistemas Inteligentes da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Samuel Campos; o assessor especial da Diretoria de Desenvolvimento Social da Fundação Banco do Brasil (FBB), Rogério Miziara; a diretora de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Sirlei Batista; e o presidente da Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas (REBOB), Lupércio Ziroldo.





Para avaliação dos trabalhos inscritos, os julgadores observarão os critérios de: efetividade, inovação, impactos social e ambiental, potencial de difusão, sustentabilidade e adesão social. Para a categoria Comunicação, o critério de sustentabilidade não será aplicável.





A premiação reconhece trabalhos de oito categorias: Governo; Empresas de Micro ou de Pequeno Porte; Empresas de Médio ou de Grande Porte; Educação; Pesquisa e Inovação Tecnológica; Organizações Civis; Comunicação; e Entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Até 31 de julho, podem ser inscritas no Prêmio ANA 2020, pelo hotsite www.ana.gov.br/premio , boas práticas relacionadas à água e que contribuam para a promoção da segurança hídrica, gestão e uso sustentável dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável do Brasil.





Na categoria Comunicação, podem ser inscritas reportagens e conteúdos veiculados por veículos de comunicação em plataformas digitais, jornais, revistas, portais jornalísticos, TV e rádio. Os materiais devem ter sido comprovadamente veiculados entre 1º de julho de 2017 e o encerramento das inscrições do Prêmio ANA 2020, que podem ser por meio de formulário específico no hotsite da premiação.





Segundo o regulamento do Prêmio ANA 2020 , os oito vencedores ganharão o Troféu Prêmio ANA no ano em que a Agência Nacional de Águas completa duas décadas de atuação na regulação das águas em prol do desenvolvimento do Brasil. Uma novidade dessa edição histórica é que os três finalistas de cada categoria poderão utilizar em seus materiais de divulgação o “Selo Prêmio ANA: Finalista” ou o “Selo Prêmio ANA: Vencedor”, conforme o resultado final.





As inscrições devem ser realizadas totalmente pelo hotsite do Prêmio ANA e não serão aceitos materiais em meio físico, já que a Agência Nacional de Águas adota uma política de papel zero. Cada participante pode inscrever mais de uma iniciativa. Além disso, poderão ser apresentados trabalhos indicados por terceiros, desde que acompanhados de declaração assinada pelo indicado, concordando com a indicação e com o regulamento da premiação . Veja a seguir o cronograma da premiação:

Inscrições: até 31 de julho de 2020; Divulgação dos finalistas: 10 de novembro de 2020; e Anúncio dos vencedores: previsto para o início de dezembro de 2020.

O Prêmio ANA





Criado há 14 anos pela Agência Nacional de Águas para reconhecer as melhores práticas e iniciativas voltadas ao cuidado das águas do Brasil, o Prêmio ANA é a mais tradicional premiação do setor de águas do Brasil e já contabilizou mais de 2,2 mil trabalhos inscritos e premiou 40 projetos, de todas as regiões do Brasil, que se destacaram pela sua contribuição ao desenvolvimento do País. Acesse o Banco de Projetos para conhecer todos os vencedores da premiação desde 2006.