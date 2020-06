Acidente na MS-040 deixa quatro pessoas ficam feridas

Acidente deixou quatro pessoas feridas ©Leonardo de França

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido no final da manhã desta sexta-feira (05) na MS-040, sentido Santa Rita do Pardo, em Campo Grande. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.





De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Jornal Midiamax, o veículo envolvido é um Corsa preto, placa de Campo Grande, ocupado por quatro pessoas. No local, havia marcas de frenagem, o que indica que o condutor possa ter tentado evitar colisão com outro veículo.





Após, o carro capotou. Alguns ocupantes chegaram a ficar presos entre as ferragens do carro, foram retirados e socorridos por militares dos bombeiros. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande.





O carro ficou completamente destruído. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

















Fonte: Midiamax