Acidente em Vicentina ©ViaWhatsApp/MSNews Acidente entre um Fiat Uno e Toyota Corolla matou dois jovens em uma via no conjunto Habitacional Altos do Barreirão em Vicentina, cidade a 247 quilômetros de Campo Grande, no início da noite desta sexta-feira (05).





Já uma mulher que estava no Corolla com placas de Campo Grande, ficou gravemente ferida. Ainda não se sabe a causa e dinâmica do acidente.





Ainda segundo as primeiras informações, as duas vítimas fatais estavam no Fiat Uno que tem placas de Rio Brilhante. O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul e Polícia Militar de Vicentina estão no local.