Acidente entre carro e caminhonete deixa quatro pessoas mortas na BR-163

Tentativa de ultrapassagem teria resultado em colisão frontal

Renault Clio era ocupado pelas vítimas ©Cesar Galeano

Pelo menos quatro pessoas morreram em acidente de trânsito entre um automóvel Renault Clio sedan e uma caminhonete S10 ocorrido no final da manhã desta segunda-feira, na altura do quilômetro 12,5 da BR-163, em Mundo Novo, a 462 quilômetros de Campo Grande.





As vítimas são dois adultos e duas crianças ainda não identificadas. Conforme informações do repórter César Galeano, um automóvel, onde estavam as vítimas, tentou ultrapassagem e acabou batendo de frente com uma caminhonete. Com o impacto, os veículos ainda atingiram a lateral de uma carreta.





Equipes da Polícia Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão no local.Socorristas da CCR MSVia prestaram atendimento às vítimas. Não há informações sobre os ocupantes da caminhonete.

Veículos ficaram completamente destruídos ©Cesar Galeano