TRÊS LAGOAS| PROCESSO SELETIVO – Prefeitura convoca candidatos aprovados no Processo Seletivo para professores

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), convocou no Diário Oficial dos Municípios do Mato Grosso do Sul número 2.602, os candidatos aprovados no processo seletivo para professores em caráter temporário para o ano de 2020.





A ação considera o edital número 17 em cumprimento a decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança Coletivo nº 0800789-92.2020.8.12.0021, recomendada pelo Parecer Jurídico nº 044/AJ/2020 e deliberada pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto nº 236/2019.





CONVOCAÇÃO





Sendo assim os candidatos aprovados no Processo Seletivo para Professores em Caráter Temporário para o ano de 2020 – Edital 017/2020, devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) nas datas e horários previstos no Art. 5º, a fim de evitar aglomerações no interior e nas imediações da Secretaria. CLIQUE AQUI para ter acesso as datas, horários e documentos solicitados.





Ainda de acordo com a nota, é obrigatório aos mesmos se apresentarem a convocação utilizando máscaras de proteção conforme previsto no art. 3º do Decreto nº 099/2020, bem como trazendo caneta azul ou preta para uso próprio.





ATRIBUIÇÃO





A atribuição será realizada na SEMEC nos horários matutino (das 7h30 às 11h) e vespertino (das 13h30 às 17h). O candidato que comparecer no local após a sua chamada deverá aguardar até o final da lotação do período.





SERVIÇO





A SEMEC está localizada à Rua Alexandre Costa, nº 130 – Centro. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3929-1472.