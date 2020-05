TRÊS LAGOAS| Prefeitura e forças de segurança realizam nova ação contra aglomeração de pessoas no Município

Neste domingo (17) aconteceu mais uma força tarefa de conscientização em Três Lagoas com a união da Prefeitura, por meio do setor de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SMS), junto com a Defesa Civil, e representantes do Poder Público e Forças de Segurança, para evitar a aglomeração de pessoas em pontos da Cidade.





Também participaram da ação o Ministério Público, Polícia Civil e a Polícia Militar Ambiental.





Juntos eles visitaram o Jupiá, Vila Piloto, Lagoa, e alguns bairros da Cidade com a fiscalização de quadras de futebol e campinhos. Houve, inclusive, a apreensão de pipas que estavam com cerol na linha.





Locais com aglomeração de pessoas foram visitados para que fossem dispersadas para evitar a contaminação por Coronavírus.





“Essa ação tem surtido efeitos muito positivos, conseguimos estar perto das pessoas que ainda não entenderam a gravidade do problema e podemos conversar para que se conscientizem e evitem se aglomerarem nos próximos dias”, afirmou Christovam Tabox Bazan, coordenador da Vigilância Sanitária.