TRÊS LAGOAS| Começa hoje (04) a Campanha Maio Amarelo 2020

Na manhã desta segunda-feira (04), a diretoria de Trânsito, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) reuniu os Agentes Municipais de Trânsito e servidores voluntários para dar início à programação da Campanha Maio Amarelo em Três Lagoas.





Durante todo o mês de maio, haverá blitzes educativas nas ruas e avenidas de grande fluxo no Município para alertar e conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes de trânsito. A intenção da Campanha, conforme explicou a coordenadora de Educação no Trânsito, Caroline Cruz Feliciano, é despertar a participação dos cidadãos em ações como esta, além de alertar sobre a importância de respeitar as regras de trânsito, preservando a vida.





COVID E DENGUE





Neste, especificamente, a Diretoria de Trânsito soma forças com a Secretaria Municipal de Saúde na prevenção contra o Coronavírus e a Dengue. “Durante as abordagens será distribuído um kit aos motoristas e condutores, contendo um folheto explicativo sobre as duas doenças, um saco de lixo, um lixocar, máscara descartável e caneta. Tomaremos os devidos cuidados sobre a COVID-19, como distância segura, higienização e proteção”, completou Caroline.





As blitzes acontecerão todos os dias na área central de Três Lagoas e terão dias e horários específicos em ruas e avenidas de diversos bairros da Cidade. A ação acontece em parceria com servidores das Secretarias (SEMAD, SEMEA, SEMEC) e Polícia Militar.