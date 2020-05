Terça-feira será de calor com máxima de 39ºC e frente fria chega amanhã

O dia será quente com máxima de 39ºC na região do Pantanal, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia

A terça-feira será de tempo nublado com pancadas de chuva no sul, sudoeste e centro oeste do Estado (nas regiões de Bela Vista, Dourados, Jardim e Aquidauana). Não deve chover nas demais áreas. O índice de umidade relativa do ar ficará baixo em grande parte de MS podendo variar entre 30% a 80%. O dia será quente com máxima de 39ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Campo Grande, a máxima não deve passar dos 32ºC, com tempo parcialmente nublado e névoa seca. O índice de umidade relativa do ar deve ficar entre 60% e 30%. Em em Selvíria, Paranaíba, Três Lagoas e Chapadão do Sul 35ºC, em Coxim, Dourados e Ponta Porã 36ºC, Corumbá, Ladário, Miranda e Porto Murtinho 39ºC.





Segundo a previsão do instituto, o tempo muda nesta terça para quarta-feira, quando o canal de umidade vindo da Amazônia passa pelo oeste do Estado e se conecta a uma frente fria de forte intensidade que atua no Paraguai, aumentando a nebulosidade e promovendo pancadas de chuva na região.





Amanhã (6), a frente fria cruza MS trazendo fortes pancadas de chuva, especialmente no sudoeste (nas regiões de Bodoquena, Bela Vista, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Dourados e Ponta Porã). A massa de ar fria e seca na retaguarda deixa o tempo seco e claro com declínio de temperaturas.