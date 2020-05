Sul-mato-grossenses serão beneficiados com PL do deputado Zé Teixeira que incentiva doação de sangue

Por unanimidade, foi aprovado em 2ª discussão o Projeto de Lei de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM), que obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais a divulgarem mensagens que incentivem a doação de sangue em Mato Grosso do Sul. A votação aconteceu nesta quarta-feira (20/5), por videoconferência, na Assembleia Legislativa.





Segundo Zé Teixeira, o projeto é muito importante para nosso Estado. “Temos que expandir a cultura solidária, de amor ao próximo. Por isso afirmo que a aprovação deste Projeto de Lei é muito relevante para a sociedade sul-mato-grossense. Uma única doação de sangue pode salvar até 04 vidas! O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver. Logo, doar espontaneamente sangue é sim um gesto de amor e solidariedade, podendo gerar muitos sorrisos”.





De acordo com o projeto, a publicidade da mensagem, conforme previsto no artigo 1º, deverá conter a seguinte frase: “DOE SANGUE E AJUDE A SALVAR VIDAS!”. O Projeto de Lei especifica também, no artigo 2º, que as faturas de consumo deverão mencionar o local mais próximo da residência do consumidor, no qual poderá ser realizada a doação.