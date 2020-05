SOLIDARIEDADE| Ex-jogadores fazem vaquinha e distribuem cestas básicas para famílias carentes

Grupo tem contribuído com ações que beneficiam diretamente prejudicados com a pandemia do novo coronavírus

Grupo confraterniza anualmente e desta vez fez campanha para arrecadar alimentos (Foto: Arquivo pessoal)

Jogadores que marcaram época no futsal sul-mato-grossense, de ainda quando a modalidade era denominada futebol de salão, e que costumam se reunir anualmente para celebrar o sucesso do passado, agora uniram forças para ajudar o próximo. O grupo, batizado de És Feras do Futsal de MS, fez uma vaquinha para compra e distribuição de cestas básicas, entregues para pessoas afetadas diretamente pela pandemia do novo coronavírus.





Segundo o ex-treinador Nelson Zaminelli, mais de 30 pessoas colaboraram com doações em dinheiro para a compra de 32 cestas compostas de alimentos essenciais e entregues em instituições e igrejas que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade.





“Somos um grupo de pessoas preocupadas com a situação atual do nosso povo. Temos a oportunidade de não tornarmos não apenas um grupo de amigos, podemos ir além”, destaca Nelson.

Grupo adquiriu cesta básicas e produtos de higiene e limpeza (Foto: Arquivo pessoal)

Além das cestas básicas, também foram adquiridos produtos de higiene e também de limpeza.





Agora, o mesmo grupo, que brilhou nas quadras entre as décadas de 1970 e 1990, começará outra campanha. O objetivo é comprar mil fraldas geriátricas para distribuição em asilos de Campo Grande.



Serviço





A campanha de arrecadação é aberta a qualquer pessoa que queira participar. Interessados podem entrar em contato pelos números de WhatsApp (43) 99936-4376 ou (67) 99984-5756.





