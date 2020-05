SOLIDARIEDADE| Eldorado Brasil doa máscaras e mais de 23,6 mil cestas básicas em 10 Municípios de MS

Ao todo foram entregues 285.300 mil máscaras de proteção contra o novo coronavírus em cidades como Bataguassu e Três Lagoas

©DIVULGAÇÃO Em meio a pandemia da covid-19, famílias carentes de dez cidades de Mato Grosso do Sul foram beneficiadas com a doação de 23.660 mil cestas básicas e 285.300 mil máscaras de proteção para se protegeram contra o novo vírus. As doações foram feitas pela Eldorado Brasil Celulose aos municípios em que a empresa tem operações florestais e industriais no Estado.



Municípios contemplados





São elas Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas. Nesta última, cerca de 50 mil máscaras foram adquiridas com costureiras e artesãos locais, onde está localizada a fábrica da Eldorado Brasil, para contribuir com a geração de renda do município.





Nesta semana, cada cidade recebeu o equivalente a uma máscara de tecido por habitante e cestas básicas para todas as famílias em situação de vulnerabilidade. Elas foram selecionadas através de seus cadastradas junto às prefeituras, mas também estão nos assentamentos assistidos pela empresa. Entidades filantrópicas e projetos sociais também foram beneficiadas.

©ARQUIVO Esta foi a terceira fase da adoção de medidas para o enfrentamento ao coronavírus nos municípios onde a empresa opera. "Temos consciência da urgência que a situação exige, mas estamos seguros que vamos superar isso juntos", comentou o presidente da Eldorado Brasil, Aguinaldo Gomes Ramos Filho.





Em Mato Grosso do Sul a gigante do setor de celulose de eucalipto tem mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação. Em sua unidade industrial em Três Lagoas a capacidade de produção de celulose é superior a 1,7 milhão de toneladas por ano.





Outras cinco cidades do Estado de São Paulo também foram beneficiadas. Para todos 15 municípios foram doados ao todo 395 mil máscaras de tecido. O número de cestas básicas distribuídas chegou a 32.700.