SIDROLÂNDIA| Secretário confirma 2º caso de Covid-19 no Município e número pode aumentar

A Secretaria de Saúde de Sidrolândia fará rastreamento para identificar pessoas que tiveram contato com o jovem.

Um funcionário da empresa JBS/Seara, testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira em Sidrolândia. O rapaz, provavelmente contraiu o vírus na Capital do Pará, Estado que contabiliza mais de 400 mortes pelo novo coronavírus e onde o número de casos já ultrapassou a casa dos 5.200 registros confirmados da doença.





O rapaz, saiu de licença não remunerada da empresa onde trabalha em Sidrolândia, no dia 23 de abril, para visitar o pai (com câncer em estado terminal) na cidade de Belém (Capital). Retornou ao trabalho na última segunda-feira, dia 4, mas foi impedido de entrar no setor de produção onde trabalha, porque não passou no teste de aferição da temperatura corporal, conforme o protocolo de biossegurança adotado pela empresa.





Ao chegar na JBS/Seara, foi submetido a aferição e em seguida, encaminhado para junta médica da unidade que diagnosticou sintomas leves da Covid-19. O rapaz, de 28 anos, foi orientado a procurar a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para exames do coronavírus. Na UPA, passou novamente por uma equipe médica e foi orientado ficar em isolamento.





Ontem, uma equipe foi até a casa do rapaz para coletar material para exames e o resultado, deu positivo para Covid-19. A esposa do rapaz, também foi testada e o resultado deve sair na manhã desta quinta-feira. Segundo informações, ela também está com os sintomas da doença.

Secretário de Saúde, Nélio Paim ©Marcos Tomé O rapaz viajou de carro para Belém do Pará acompanhado de uma irmã. A Secretaria de Saúde de Sidrolândia fará agora, um rastreamento das pessoas que tiveram contato com o jovem para tentar conter a disseminação do vírus. “Até onde nos chegou a informação é de que por sorte, ele não usou o transporte coletivo para ir a empresa, foi de moto. Isto nos tranquiliza porque o único contato dele com outras pessoas lá foi com a equipe médica”, revelou o secretário de Saúde ao RN, Nélio Paim.





Em função deste caso, a Secretaria de Saúde publicou na edição de ontem do Diário Oficial, um artigo no decreto da quarentena, que recomenda a quem tenha viajado para outros países, estados oi municípios onde haja grande circulação do vírus , que comuniquem a Secretaria para adoção de medidas de controle, vigilante epidemiológica e monitoramento das condições de saúdes de saúde destas pessoas a partir do retorno delas à Sidrolândia.





Casos





Este é o segundo registro na cidade de pacientes que contraíram o vírus fora de Sidrolândia. A enfermeira Tatiane Nantes, que esteve na Europa, já se recuperou. Além deste caso confirmado do funcionário da JBS, duas outras pessoas aparecem como prováveis vítimas de coronavírus, umas delas é uma técnica de enfermagem, funcionária da UPA, que está internada no Hospital Regional para onde foi internada após o primeiro atendimento no Hospital Elmiria Silvério Barbosa.