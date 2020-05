Sexta-feira com máxima de 24°C em Campo Grande e clima gelado em MS

Temperaturas caíram durante a madrugada e inauguram dia mais frio da semana com frente fria

A semana com frente fria vai chegando ao fim com o dia em que as temperaturas tiveram queda mais acentuada com a massa de ar fria e seca vinda do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (15) Mato Grosso do Sul segue com máxima em 27°C após madrugada de termômetros em queda.





Campo Grande registrava os 14°C no início da manhã, antes das 6h e a máxima para a cidade é de 24°C com mínima de 12°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta sexta a chuva ainda pode ser vista no norte e nordeste do estado, mas o sol começa a aparecer ao longo do dia.





O final de semana vai aumentando aos poucos a temperatura. No centro norte São Gabriel do Oeste e Coxim registram máxima de 27°C e mínima de 14°C. No leste, Três Lagoas e Brasilândia têm máxima de 27°C e mínima de 11°C.





Corumbá atinge máxima de 25°C e a mínima vai a 8°C nesta sexta. Bonito, Jardim, Dourados e região, Amambai e Ponta Porã tem máxima de 23°C e mínima de 7°C.