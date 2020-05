Sexta-feira com frente fria chegando e pancadas de chuvas e alerta para temporal no MS

A temperatura máxima em MS será de 32ºC com umidade relativa do ar entre 40% e 95%, de acordo com o Inmet ©REPRODUÇÃO Uma frente fria chega ao Estado nesta sexta-feira (22) trazendo pancadas de chuva, principalmente no oeste (nas regiões de Aquidauana, Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda) e sul (nos municípios de Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes de Laguna, Jardim Nioaque).





A temperatura máxima em MS será de 32ºC com umidade relativa do ar entre 40% e 95%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O instituto emitiu dois alertas de tempestade para 31 cidades com chuva de até 50 mm (milímetros), ventos intensos e queda de granizo em pontos isolados. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.





Para Campo Grande, a previsão é de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com possibilidade de queda de granizo. A temperatura máxima na Capital será de 28ºC com umidade relativa do ar entre 90% e 55%.





Em Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 27ºC, em Corumbá, Miranda, Aquidauana, Ladário e Porto Murtinho 28ºC, em Sonora, Costa Rica, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Selvíria, Paranaíba 32ºC.





Temporal - As cidades com alerta de temporal são: Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Nova Andradina, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Taquarussu, Três Lagoas e Água Clara.