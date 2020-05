Servidor público federal é preso com 300 kg de maconha em carro oficial

Funcionário público prestava serviço ao órgão de atenção indígena há quase 30 anos

Momento da prisão na BR-163 Um servidor público federal lotado na Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), pertencente a Funai (Fundação Nacional do Índio), foi preso com 300 quilos de maconha em um veículo oficial, no caso uma caminhonete L-200 Triton de uso exclusivo. De acordo com a polícia, o funcionário público prestava serviço ao órgão de atenção indígena há quase 30 anos.





A prisão e apreensão foram feitas pela Deco (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado) no distrito de Anhanduí, na BR-163 em Campo Grande, na noite desta terça-feira (26).





De acordo com a Polícia Civil, a prisão do servidor de 54 anos aconteceu após levantamentos de denúncia de tráfico de grande quantidade de entorpecente em veículo oficial. A droga estava em isopores na carroceria do veículo, coberto por lona.





Ainda segundo a Deco, o funcionário público tinha como rotina, a designação para atendimento de saúde das comunidades indígenas na região de Dourados, onde ficava por aproximadamente uma semana.





Com isso, durante as viagens ao sul do Estado, ele, durante o período vespertino, deslocava-se com o veículo oficial até a fronteira entre Brasil e Paraguai, nas cidades de Ponta Porã e a vizinha paraguaia Pedro Juan Caballero.





Em Pedro Juan Caballero, ele carregava o veículo com a droga e levava até Campo Grande, descarregando em local definido e, de imediato, retornava a estrada novamente até Dourados, onde mantinha-se hospedado durante sua missão semanal, retomando seus afazeres sem chamar a atenção.





Ainda segundo a polícia, o modus operandi que mantinha, segundo apurado, era semanal, prática mantida já de longa data e quem vinha sendo apurada pela equipe de investigação.





A polícia afirma que servidor praticava o crime aproveitando-se da facilidade de transitar pelas rodovias sem abordagens e sem chamar atenção pelo fato de utilizar veículo oficial. O servidor, a droga e o veículo foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande.