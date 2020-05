Senador Nelsinho Trad participa de Semana da Enfermagem online

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) participa hoje, a partir das 19h de Brasília, da Semana da Enfermagem, promovida pela Confederação Nacional de Enfermagem (Cofen), e transmitida pelo Facebook e YouTube. À convite da instituição, o parlamentar vai ministrar palestra sobre o Covid-19, como senador, médico e paciente curado do Covid-19, e fará também parte da mobilização cujo tema é “Proteger a Enfermagem é proteger a saúde do Brasil!”





Dados do observatório da Enfermagem contra o coronavírus apontam, segundo divulgação nesta tarde, que mais de 14 mil profissionais da enfermagem contraíram ou apresentaram sintomas do Covid-19 no Brasil. Desses, 108 morreram e 3.958 tiveram exames confirmados sobre a doença. “Como médico, posso dar o meu testemunho sobre a importância dessa classe, a enfermagem é a cereja do bolo no tratamento de um paciente, é quem conforta e cuida. Os enfermeiros estão à frente na luta contra essa pandemia, precisamos dar a atenção especial a todos os trabalhadores da enfermagem”, destaca o senador Nelsinho Trad, parabenizando os profissionais pelo Dia 12 de Maio, o Dia Nacional da Enfermagem.





Serviço





Horário: 19 horas (horário de Brasília)