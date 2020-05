Senador Nelsinho Trad participa de sessão na Câmara de Dourados

Parlamentar defende isolamento social contra Covid-19 e eleições municipais em 2022

À convite da vereadora Daniella Hall (PSD), com apoio do presidente da Casa de Leis Alan Guedes (dos progressistas), o senador Nelsinho Trad participou na noite desta segunda-feira da sessão remota ordinária da Câmara Municipal de Dourados e fez prestação de contas ao município. "Agradeço a todos os vereadores pelo espaço concedido!".





O senador deu início ao discurso com divulgação de recursos federais liberados para Dourados."Conquistamos em 2019 o valor de R$ 579 mil para UFGD, R$ 600 mil para UEMS, R$ 1,8 milhão para obras de saneamento básico. Conseguimos também empenhar R$ 4,8 milhões da Sudeco para execução de drenagem e águas pluviais e pavimentação asfáltica na Avenida Lindolfo Lange, prolongamento da Avenida Décio Martins Capilé e Ponte sobre Córrego Água Boa", informou o senador Nelsinho Trad.





Em seguida, o convidado destacou, que como coordenador da bancada federal, vem batalhando em conjunto com outros parlamentares pela liberação de R$ 10, 3 milhões para o terminal aeroportuário de Dourados.





O senador Nelsinho Trad enfatizou ainda o seu trabalho e de sua equipe pela aquisição de R$ 10 milhões para Hospital da Criança e da Mulher (Ufgd/Ebserh) para o Município de Dourados. "É a nossa batalha diária", afirmou.





Também informou o programa de financiamento de R$ 28, 4 milhões do Avançar Cidades para Dourados. "Se não fosse a pandemia, esses recursos já teriam sido liberados", comentou.





Coronavírus





O senador foi contaminado pelo coronavírus, em viagem aos Estados Unidos, na comitiva presidencial na primeira semana de março. Após o retorno ao Brasil, teve a confirmação da doença e ficou internado. "O coronavírus entrou no meu currículo pessoal e profissional", disse o senador que defende com propriedade o isolamento social para evitar a proliferação do Covid-19.





Diante de quadro de saúde, agora recuperado do Covid-19, os vereadores o questionaram sobre a realização das eleições municipais em 2020 mesmo com a pandemia. Enfático, senador Nelsinho Trad disse que seria "impossível campanha sem reuniões políticas presenciais". O parlamentar defende que o pleito eleitoral seja protelado e, podendo ser unificado com as eleições estaduais e federais em 2022.





O presidente da Casa e os vereadores Olavo Sul e Elias Ishy agraderam pela participação do senador Nelsinho Trad e parabenizaram a iniciativa da vereadora Daniella Hall. "Foi uma explicação muito produtiva do nosso senador Nelsinho Trad", disse vereador Elias Ishy (PT).​