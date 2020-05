Senador Nelsinho Trad lança campanha “Compre Daqui” em redes sociais

©DIVULGAÇÃO O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) lançou neste mês uma corrente do bem, em suas redes sociais, pelos empresários e prestadores de serviços em Mato Grosso do Sul, para manter a economia aquecida diante da pandemia. Há 10 dias, o parlamentar sul-mato-grossense vem incentivando a fazer compras de produtos produzidos no Estado. “Comprar é bom, comprar daqui preserva o emprego de Mato Grosso do Sul”, destaca o senador Nelsinho Trad.





Após a ida ao supermercado na semana passada, o senador deu início para divulgação de sua campanha social. Em vídeo, ele mostrou algumas marcas de macarrão, leite, farinha de trigo feitas em Mato Grosso do Sul. A iniciativa do parlamentar rendeu elogios e adesão de empresários. “Achei fantástico, porque é toda do bem, merece o nosso voto de louvor e eu aproveitei e encaminhei para o senador o nosso produto; O nosso negócio é de bebidas e, agora, também estamos produzindo álcool no combate ao coronavírus. Vendemos mais para fora do que em Campo Grande, o campo-grandense não tem a cultura de comprar os produtos daqui e essa iniciativa do senador de mudar esse comportamento tem todo o nosso apoio”, enfatizou o empresário José Antônio Avesani Júnior, da Bamboa.





Em Nova Alvorada do Sul, o vereador Nélio Justen (PSD) comentou que a iniciativa do senador Nelsinho Trad mostrando imagens da farinha de trigo e do macarrão, Dallas, produzida na região deixou os moradores orgulhosos. “Os empresários daqui comentaram, a proeza do senador despertou o interesse do consumidor a valorizar os produtos do nosso Estado, temos a farinha que é conhecida em todo Brasil”, afirmou o vereador.





O vereador de Bandeirantes, Luiz Fernando Sauer (PSD), também manifestou a satisfação dos moradores com a divulgação da marca da manteiga, Imbaúba Laticínios, produzida no município. “Sentimos orgulho de ser lembrados pela produção local”, citou o vereador.





Pães inesperados





O senador Nelsinho Trad se surpreendeu com a repercussão de sua iniciativa virtual. Na última quarta-feira, no dia de funcionamento da Feira Central de Campo Grande, ele recebeu três tipos de pães da feirante Regina Nakasuka para que experimentasse o produto e incentivasse às pessoas a ir ao local fazer suas compras. “Mesmo com autorização do município e medidas de biossegurança no local, poucos estão frequentando a feira. Minha família comentou que o senador estava divulgando as marcas daqui, mandei os pães a ele por uma amiga, porque hoje não estamos conseguindo recursos nem para bancar nossas despesas”, comentou a feirante Regina.





Infectado pelo Covid-19 em março e curado, o senador Nelsinho Trad, que é médico, defende a saída de casa só se necessário, para evitar a proliferação do coronavírus. Diante da pandemia, empresários e micro-empresários, como os feirantes, estão enfrentando a crise econômica. Então, o parlamentar decidiu criar um serviço de ajuda em suas redes sociais. “Quero aproveitar o meu canal de comunicação (Facebook, Instagram) para promover uma corrente do bem! Vou fazer toda segunda, quarta e sexta-feira posts de produtos/serviços. Aí vocês divulgam seus negócios nos comentários. Vamos prestigiar o que é nosso! Comprando os produtos e consumindo os serviços da nossa terra, você ajuda a garantir muitos empregos. A partir dos comentários de todos, vamos fazer um catálogo por cidades e divulgar em nosso site e nas nossas redes a sua empresa/serviço! Conte conosco!”, publicou o senador em suas páginas.

