Senador Nelsinho Trad consegue R$ 808 mil de recursos federais para MS

Desses valores, R$ 666 mil são para obras de asfalto em cinco municípios

O senador Nelsinho Trad conseguiu nesta segunda-feira a liberação de R$ 808 mil reais para Mato Grosso do Sul. Desses recursos federais, R$ 666 mil são do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para obras de asfalto em cinco municípios: Antônio João, Eldorado, Bandeirantes, Pedro Gomes e Coronel Sapucaia. Outros R$ 142 mil são da Funasa (Fundação Nacional da Saúde), que foram liberados para implantação do sistema de água do município. “Estamos com trabalhos em casa, mas atuante por melhorias à população de Mato Grosso do Sul. Esses recursos representam investimentos em qualidade de vida à população do nosso Estado”, disse o senador Nelsinho Trad.





Por telefonema, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional informaram ao senador que foram liberados R$ 197 mil para Antônio João e, em breve, poderão ser pagos outros R$ 197 mil. Ao município de Eldorado, foram liberados R$ 118 mil e tem previsão de mais R$ 118 mil. Já, Bandeirantes, recebeu R$ 92 mil e deverá ter ainda R$ 368 mil de recursos federais nos próximos meses.





Para o município de Pedro Gomes, foram liberados R$ 61 mil e tem a previsão de R$ 920 mil. Coronel Sapucaia, que segundo o senador Nelsinho Trad, vem cobrando o asfalto para o município, recebeu R$ 197 mil e, também, tem outros R$ 197 mil para serem liberados. “Estamos empenhados em levar mais asfalto e saneamento básico à população de Mato Grosso do Sul”, enfatizou o senador Nelsinho Trad. ​