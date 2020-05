Sábado tem previsão de sol com tempo seco e máxima de 33ºC em MS

Em Campo Grande, temperaturas variam de 14ºC a 29ºC

O sol predomina em Mato Grosso do Sul neste sábado e as temperaturas variam de 11ºC a 33ºC. Há previsão de névoa seca e a umidade do ar chega a índice mínimo de 20%.





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) explica que o sol segue firme no fim de semana em MS e há previsão de tempo seco. No domingo (31), a nebulosidade aumenta, associado com essa frente fria, com instabilidades e chuvas no sudoeste e sul do estado.





Em Campo Grande, o sábado será de sol com mínima de 14ºC e máxima de 29ºC. No Pantanal, a temperatura varia de 17ºC a 32ºC.