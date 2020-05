Sábado será de mais chuva e frio de até 8ºC em MS, prevê Inmet

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para o sábado (23) é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva especialmente no norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, passando a claro no oeste e sul do Estado. Nas demais áreas tem chuva isolada. A mínima prevista para o Estado é de 8ºC.





O Inmet emitiu um alerta de declínio de temperatura superior a 5ºC em todo o Estado. O aviso é válido até o fim da noite de hoje.





O Aeroporto Internacional de Campo Grande está operando por instrumento para pousos e decolagens desde as 3h30 deste sábado. O motivo é a falta de visibilidade devido a neblina, acompanhada de garoa, que atinge a cidade.





Em Campo Grande e Corumbá, os termômetros não passam dos 17ºC e a tendência é de que o frio ganhe mais intensidade, podendo chegar aos 10ºC.





Em Dourados, na região sul do Estado, os termômetros ficam entre 8ºC e 18ºC. Já em Três Lagoas, na região do Bolsão, a mínima deve ser 12ºC e a máxima de 21ºC.