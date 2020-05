RIBAS DO RIO PARDO| Operação do Gaeco cerca prefeitura e vai à casa de prefeito e empresário

O roteiro dos policiais também incluiu posto de combustíveis e residências de ex-integrantes da administração

Policiais cercaram a prefeitura de Ribas do Rio Pardo na manhã desta terça-feira

Às 6h da manhã, antes até da chuva que cai nesta terça-feira (dia 12), operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) cercou a prefeitura de Ribas do Rio Pardo, a 90 km de Campo Grande, e foi bater à porta da casa do prefeito Paulo Cesar Lima Silveira, o Paulo Tucura (DEM).





O roteiro da ação também incluiu a casa do vice-prefeito Luiz Dutra; do empresário Rinaldo Nunes; do ex-secretário de Administração, Aníbal Júnior; e do ex-diretor da secretaria de Obras, Paulo Roberto Santana.





As equipes ainda foram ao posto de combustíveis do empresário. Ele já foi preso no episódio da “farra das diárias”. Em novembro de 2014, o Gaeco fez a operação Viajantes contra irregularidades cometidas por vereadores do município.





Na operação desta terça-feira não há mandados de prisão. A ação tem apoio do Batalhão de Choque e do Bope (Batalhão de Operações Especiais), ambos da Polícia Militar. (Colaborou Kleber Souza, do Rio Pardo News)

Viatura do Gaeco em frente à casa do prefeito de Ribas do Rio Pardo, Paulo Tucura ©Rio Pardo News)









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS