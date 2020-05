Radialista é morto com vários golpes de facão e suspeito de assassinato é preso em MS

De acordo com a polícia, jovem de 22 anos foi preso e confessou crime, em Maracaju. Um outros suspeito está foragido.

Radialista é morto com vários golpes de facão, em Maracaju (MS) ©Redes Sociais

Um radialista de 39 anos foi morto com vários golpes de facão no início da manhã dessa sexta-feira (7), em Maracaju, a 158 km de Campo Grande. De acordo com a delegada Glaucia Valerio, um dos suspeitos, um jovem de 22 anos, foi preso em flagrante horas depois do assassinato e confessou o crime. Um outro suspeito continua foragido.





Conforme a ocorrência policial, Vladimir Lenin Rosa, foi morto com vários golpes de facão, dentro de um barraco em uma área de acampamento conhecida como Poerinha.





Segundo a polícia, testemunhas informaram que o radialista estava com o jovem consumindo bebida alcoólica e droga durante a noite anterior. Dentro do barraco, os policiais encontraram o facão utilizado no crime e uma calça do suspeito suja de sangue.

Facão utilizado no assassinato de radialista, em Maracaju ©Adilson Domingos

O corpo do radialista foi encontrado no início da manhã depois de uma denúncia anônima. Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados fizeram rondas na região e localizaram o jovem próximo a um posto de combustível. O casaco que ele usava estava sujo de sangue e no momento da prisão, ele acabou confessando que era o autor do assassinato.





O caso foi registrado como homicídio e até a publicação desta reportagem não havia sido divulgado a motivação da morte. O suspeito está sendo ouvido na Delegacia de Maracaju.