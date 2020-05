Quinta-feira com massa de ar frio garante tempo firme com máxima de 29ºC no Estado

Na Capital, o dia será claro com períodos de parcialmente nublado, máxima de 26ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 30%

Uma massa de ar frio (anticiclone) garante tempo firme com baixas temperaturas apenas na madrugada em grande parte do Estado durante os próximos dias. As temperaturas máximas no Estado devem ficar na casa dos 29ºC com umidade relativa do ar baixa à tarde, em estado de atenção com variação estimada entre 30% a 90%.





As madrugadas vão continuar frias, principalmente no sudoeste e sul do Estado (nas regiões de Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Amambai, Antônio João, Aral Moreira e Caarapó).





Na Capital, o dia será claro com períodos de parcialmente nublado, máxima de 26ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 30%. Em Rio Brilhante, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 24ºC, em Costa Rica, Selvíria, Paranaíba, Chapadão do Sul e Três Lagoas 27ºC, em Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Corumbá, Ladário 29ºC. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima).