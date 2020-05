Quinta-feira com frente fria e temperatura máxima cai para 27ºC

Chuva começa a ir embora e as pancadas serão reduzidas a partir desta quinta-feira conforme o Inmet





A chuva constante entre terça-feira (12) e quarta-feira (13) vai indo embora nesta quinta-feira (14) e no lugar dela se instala em Mato Grosso do Sul uma frente fria. As temperaturas caíram na madrugada e a máxima atinge os 27°C.





A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de que a chuva fique concentrada no nordeste do estado na sexta-feira (15), mas já nesta quinta as pancadas serão reduzidas. A frente fria, uma massa de ar seca, atravessa o estado e as temperaturas devem cair ainda mais durante a tarde.





Na sexta o sol volta a aparecer em tempo ainda nublado, com temperaturas baixas, com destaque para o sul, mas com um pouco de elevação durante a tarde.





Nesta quinta, Campo Grande tem máxima prevista de 21°C e mínima de 17°C, com possibilidades de pancadas leves durante a manhã e tarde. A chuva também vem em pancadas aqui e ali, e mais esparsa durante a tarde, no centro norte. São Gabriel do Oeste e Coxim registram máxima de 25°C e mínima de 20°C nesta quinta.





Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia ficam entre a máxima de 23°C e a mínima de 20°C nesta quinta e se chover, deve ocorrer de manhã, segundo Inmet. No Pantanal, Miranda e Corumbá terão máxima de 27°C e mínima de 21°C e no sul e sudoeste, Bonito, Dourados e Ponta Porã ficam com máxima de 22°C e mínima de 13°C.